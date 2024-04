Isabelle assume que está decepcionada com Alane no pós-BBB

Parece que a amizade entre Isabelle Nogueira e Alane Dias está estremecida. A ex-BBB revelou em uma entrevista ao jornal O Globo que está decepcionada com a bailarina após assistir alguns vídeos do reality show. Cunhã aproveitou para abrir o coração sobre o futuro com Matteus Amaral.

A dançarina afirmou que ficou em choque ao escutar as falas da ex-sister sobre ela. “Foi uma decepção. Eu me entreguei muito para o nosso sentimento, para a nossa relação lá dentro. Tudo bem ela falar mal de mim no começo do programa, porque ela não me conhecia. A Raquele me falou que ela tinha falado mal de mim, e eu não acreditei”, afirmou.

Em seguida, Isabelle afirma que ficou muito triste com as críticas feitas por Alane sobre ela. “Fiquei mal, chorei, sofri. Eu perguntei para a Alane a verdade, e ela disse que estava tudo gravado. Eu sou inocente. Neste programa, deu para perceber o quanto eu sou “lesa”. Mas, quando eu vi a imagem, eu fiquei chateada. Não foi uma vez, foram várias vezes. Só que passou. Faz parte do jogo. Ou melhor, não faz parte do jogo, porque ela falou de mim, não do meu jogo. Fiquei triste, não vou negar”, comentou.

Além disso, Cunhã que conquistou o coração de Matteus avaliou sobre o futuro com o Alegrete. “Eu acho que pode ter futuro, mas agora é um momento delicado para nós dois. A gente está com muito trabalho e tem que aproveitar. A gente não conseguiu ficar sozinho, por exemplo. A gente se encontra, dá um beijinho aqui, outro ali, um carinho e tal... Mas por isso é difícil falar de um compromisso, a gente não teve um momento a sós”, afirmou Isa, que continua:

Por fim, Isabelle afirma que não pode bater o martelo de que vão namorar. “Não posso me responsabilizar por um compromisso com o qual não sei se vou conseguir arcar. É algo muito sério. Tudo o que aconteceu foi lindo e fofo, mas agora eu sou a minha maior prioridade, assim como ele é a maior prioridade dele. De qualquer forma, acho que ele vai ao Amazonas, sim, em maio. Em abril não sei se vai dar tempo. Antes de junho ele vai. Conheci a mãe dele, o padrasto e o irmão. Ele conheceu a minha mãe, fez uma brincadeirinha com ela. Ele é um príncipe”.