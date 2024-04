Ana Maria Braga diz que ficou assustada com mudança comportamento de Davi

Ana Maria Braga abriu o jogo durante o programa desta segunda-feira (22) e confessou que levou um susto quando ouviu de Davi Brito, que ele e a Mani estavam apenas se conhecendo. O baiano fez a declaração durante sua participação no Mais Você, na última quarta (17).

Na conversa, a jornalista Tati Machado, opinou sobre a repercussão do status de relacionamento entre Mani e Davi: "É um babado mesmo. Lá dentro ele falava muito dela, e aqui fora ela dava muita força para a torcida dele. E aí no café com o vencedor ele falou que estava em fase de conhecer a moça".

Já Ana Maria Braga, revelou o que sentiu durante a entrevista: “Quando ele falou, eu levei um susto.. Eu não sabia de nada, porque nada tinha saído ainda, então era natural falar da namorada, mulher... Porque ele chamava de esposa, né? Quando ele falou que estava conhecendo, eu levei um susto mesmo, acho que eu e todo mundo".

Em seguida, Tati pontua sobre Mani ter tirado da biografia do Instagram, o status de “esposa do Davi”, após declaração do companheiro. Ana Maria então acrescenta: "Ele tá bem perturbado mesmo, porque ele não teve um minuto de sossego, né?".

Por fim, a apresentadora conclui: "Tem que esperar um pouco, né? Fico me colocando no lugar de todo mundo que sai de lá. Tem que esperar a pessoa acabar de sair, acabar de conversar com as pessoas, de resolver a vida, porque as pessoas precisam se encontrar para resolver a vida. "Eu acho mais é que a gente tem que ficar quieto e esperar".



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Otariano (@otariano)