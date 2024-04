Conheça Ingrid Caravellas, uma das participantes de "A Grande Conquista"

João Caravellas, marido de Ingrid Caravellas, campeã mundial de vôlei, está confiante com a participação da jogadora em “A Grande Conquista 2”. O casal já está junto há 28 anos. O reality estreia nesta segunda-feira (22), na Record TV.

Caravellas compartilhou um pouco da expectativa para assistir a esposa no programa: “Estou confiante de que a participação da Ingrid na 2ª edição de “A Grande Conquista” será marcada por diversos desafios e aprendizados”.

Casados há 25 anos, João e Ingrid têm três filhos frutos da união. O companheiro ainda acrescentou sobre a esposa: “Sua autenticidade, empatia genuína e determinação incansável tocarão os corações do público, inspirando apoio e torcida ao longo do caminho”.

Vale lembrar que na primeira fase do reality, os 100 participantes enfrentam alguns perrengues na Vila para conseguir chegar à Mansão e assim, continuar a caminho da 2ª fase do jogo, em busca do prêmio milionário. Eles contarão com a ajuda de Fred, um companheiro virtual produzido com auxílio da inteligência artificial.

Além disso, no programa, haverá outras dinâmicas para os participantes conquistarem novas coisas para suas casas, e mudarem de casas e as tentações. Se o integrante estiver naquele perrengue, em uma situação limite, e aparecer algo muito tentador, ele terá que decidir entre abrir mão de alguns confortos da casa ou pensar na coletividade e manter as coisas como estão”.

< >