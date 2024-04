Vivi Noronha revela como foi volta com MC Poze

Vivi Noronha revelou, através das redes sociais, após ser questionada por uma seguidora, como aconteceu a reaproximação com o MC Poze do Rodo. O casal reatou o relacionamento em março deste ano.

A influenciadora abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e uma fã pediu para Vivi compartilhar com os seguidores os detalhes da volta do casal: “Conta pra gente como foi a volta de você e o casca de bala. Amo vocês e sou feliz por isso”.

A resposta veio através de um vídeo. Vivi começa falando: “A gente não tinha nenhum tipo de contato, nenhum tipo de contato mesmo e teve um dia que ele ligou para a falar com a Júlia. As crianças estavam dormindo, e a Júlia queria falar com o pai dela”.

Em seguida, a influenciadora continua e revela: “Aí ele [Poze] falou umas coisas pra mim, depois paramos de falar. Na hora, na verdade, eu só ri e aí acabou a história, acabou a conversa. Aí depois, eu curtindo a balada da vida, aí a gente voltou a se falar de novo e nos vimos”.

Após o pronunciamento, internautas dispararam: “Que Deus abençoe eles e mude a mente do Poze e que honre ela agora”. “Só não entendi a parte não tínhamos contato nenhum, então alguém fazia a ponte entre eles devido às crianças?“ “Ou seja, ela estava 100% disponível para ele a qualquer momento e a qualquer hora”.