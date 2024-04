Sem oportunidades da Globo, ex-BBB Juninho volta a ser motoboy

Neste fim de semana, o ex-BBB Juninho, compartilhou com seguidores que continua trabalhando como motoboy nas ruas do Rio de Janeiro. Humildade, o ex-brother mostra sua rotina aos fãs que ficaram surpresos que a sua participação no Big Brother Brasil deste ano não o ajudou financeiramente.

Acontece que, muitos participantes aproveitam a fama que o reality show proporciona pra tentar mudar de vida, mas Juninho, desde que deixou o programa não teve oportunidades para trabalhar como influenciador. No vídeo, divulgado em seu perfil no Instagram, o ex-BBB estava trabalhando na chuva.

Na imagem, ele afirmava que era a última entrega e que estava recuperando um dinheiro que havia feito no samba. Na web, os internautas relembraram a nova ordem da TV Globo de proibir que os participantes fizessem publicidades após o BBB e lamentaram.

“Globo só ferrou os participantes”, disparou uma seguidora. “A Globo bloqueou toda e qualquer publicidade nas redes sociais. Lamentável”, escreveu outro internauta sobre Juninho não ter tido oportunidade de conquistar mais dinheiro com a aparição no BBB.

Além disso, alguns relembraram que Juninho foi acusado de assédio injustamente por Alane Dias. “Já saiu sendo acusado de assédio pela Alane. Não teve chance e nem voz pra começar algo diferente aqui fora”, disparou um fã nos comentários.

