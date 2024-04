Alexandre Pires processa gravadora e pede indenização de R$100 mil

Alexandre Pires entrou na Justiça contra a Universal Music, pedindo uma indenização que chega a R$100 mil reais. O processo movido pelo cantor junto com sua editora APN Serviços Ltda, acusa a gravadora de danos morais e patrimoniais.

Segundo o jornalista Daniel Nascimento, o processo movido pelo cantor trata-se de uma “ação declaratória de extinção definitiva de contratos de cessão de direitos autorais”. Nela, consta também a denúncia de danos morais e patrimoniais.

A defesa de Alexandre Pires alega que a gravadora não permite a utilização das músicas criadas pelo cantor, como se ainda tivessem domínio sobre as obras do músico. Os representantes do artista afirmam que os contratos entre a Universal e Alexandre já expiraram.

Acontece que o cantor está sendo lesado financeiramente por conta da decisão. Isso porque, Pires é procurado frequentemente por produtoras, agências de propaganda e outras empresas, que desejam usar as obras do artista. Mas, a ação é impedida pela Universal Music.

Vale lembrar que todos os direitos das obras do cantor pertencem ao próprio Alexandre. Por esse motivo, Pedro Abdalla, que faz a defesa do músico, pediu uma Tutela Antecipada de Urgência para "estancar a sangria financeira e a negação ao uso de suas próprias obras que vem praticada sistematicamente pela Universal Music Publishing".