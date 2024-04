Ana Furtado mostra luxos de primeira classe para o Japão com teto estrelado e mais

Uma semana após o fim do "BBB 24", Boninho e Ana Furtado deram star nas férias. O casal embarcou, nesta segunda-feira (22), para o Japão e a apresentadora mostrou em seu perfil no Instagram detalhes do voo de primeira classe.

Ana gravou os brindes que ela e o diretor da TV Globo na cabine do avião. A comunicadora ganhou um necessaire da marca Bulgari com vários cosméticos e também tinha uma cesta com chocolates e lanches para os dois desfrutarem.

Além disso, o casal tinha direito de desfrutar de um cardápio com várias bebidas alcoólicas e um menu especial para a refeição. No entanto, o que chamou a atenção mesmo dos internautas foi o luxo da cabine. O espaço reservado para ela e Boninho conta com privacidade e os dois ainda podem tomar banho e Furtado afirmou aos fãs que pediu a tripulação acordá-la duas horas antes do avião pousar para ela tomar um banho.

“Depois de 12 horas de voo, resolvi tomar meu banho antes de pousar! Olha que incrível cada detalhe desse banheiro (que chamam de spa)”, escreveu Ana, que mostrou um vaso sanitário “escondido”. Em seguida, também filmou o teto: “Olha só que máximo esse efeito de céu estrelado no teto do avião!”, comentou Furtado.

O voo luxuoso de primeira classe de Ana Furtado e Boninho é da companhia aérea Emirates, empresa baseada em Dubai. O preço dessa passagem pode custar até R$ 157 mil por pessoa. Para o casal, mais de R$ 300 mil.

Vale ressaltar que ao contrário da classe econômica, onde o cliente só pode despachar uma mala de 20 kg. Na primeira classe, o passageiro tem direito a duas de 32 kg cada, mais duas bagagens de mão de 7 kg cada.