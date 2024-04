Revelado verdadeiro pivô da separação de Belo e Viviane Araújo

O fim do casamento de Belo e Gracyanne Barbosa foi um dos assuntos mais comentados na web, nos últimos dias, além do fim do namoro de Mani Rego e Davi Brito. Contudo, o motivo do término exposto para todo o Brasil foi que a musa fitness traiu o pagodeiro com o seu antigo personal trainer.

Acontece que a polêmica separação fez com que muitos internautas relembrassem o fim do relacionamento de Belo e Viviane Araújo, especulando que o cantor havia traído a atriz com Gracyanne. Mas, segundo informações do colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, a musa fitness não foi o pivô da separação.

Isso mesmo, queridos leitores! A verdadeira responsável pela separação teria sido Luciana Picorelli. De acordo com o jornalista, em 2004, Belo teria tirado Luciana da casa dos pais e a levado para a Barra da Tijuca. Esbanjando dinheiro, o pagodeiro a presenteou com um carro Audi TT do ano, e um apartamento.

Teria acontecido um triangulo amoroso, em que Belo estaria vivendo um amor ao mesmo tempo com as duas. Tanto Luciana como Viviane sabiam da existência uma da outra e viviam uma suposta disputa dos presentes que ganhavam do cantor.

Contudo, após a prisão de Belo, Viviane Araújo e Belo terminaram e ele engatou em um romance com Luciana Picorelli. Mas não durou muito tempo e o namoro chegou ao fim. Nesse meio tempo, ainda na prisão, Gracyanne e o pagodeiro começaram a se relacionar.