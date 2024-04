Ana Hickmann tem vitória contra o ex na Justiça e dívida é suspensa

O imbróglio envolvendo a separação de Ana Hickmann e Alexandre Correa ganhou mais um capítulo. A apresentadora conseguiu provar na Justiça que foi vítima de fraude, por parte do ex-marido e teve a cobrança da dívida no valor de R$735 mil, suspensa.

A informação foi divulgada pelo jornalista Leo Dias. A decisão assinada pelo desembargador Francisco Giaquinto se deu após a modelo comprovar que a assinatura que aparecia com o nome dela em pelo menos dois contratos de empréstimos, firmados pela empresa Hickmann Serviços com o Daycoval, em 2020, foi fraudada.

Na Justiça, Ana alegou que nunca soube da origem desses empréstimos. Por isso, a apresentadora passou por um laudo grafotécnico, realizado por uma perita aposentada e também professora da Academia de Polícia Civil.

Alexandre Correa responde por falsidade ideológica e documental. Além de estelionato, dentre outros crimes. Os advogados da modelo afirmam: "No inquérito policial, apura-se a falsidade de assinaturas em mais de mil documentos envolvendo transações bancárias que superam R$40 milhões”.



Vale ressaltar que a Justiça determinou a suspensão do processo de cobrança pelo banco até que as provas apresentadas possam ser analisadas com calma. A instituição bancária estaria alegando ser vítima do então ex-casal.