Mani Rego teria premeditado término com Davi Brito e abriu uma firma

Com mais de seis milhões de seguidores, a ex-namorada de Davi Brito, Mani Rego, teria premeditado o término do relacionamento e abriu uma empresa 16 dias antes do fim do BBB 24. A empreendedora ficou nacionalmente conhecida através do baiano.

Segundo informações do colunista Daniel Nascimento, do jornal O Dia, Celsilene de Jesus Rego, conhecida como Mani, registrou uma empresa de publicidade, chamada Mr Servicos Promocionais LTDA, 16 dias antes da grande final do BBB 24.

Ainda de acordo com fontes do jornalista, a nova influenciadora teria aberto a firma para cuidar da própria carreira e a de Davi, que já estava sendo cotado como o vencedor do reality show da TV Globo.

Contudo, Mani Rego e Davi Brito terminaram em menos de 48 horas depois do fim do BBB 24. Os dois tiveram uma conversa em que o baiano teria estranhado a fama que ela construiu com a participação dele. A empreendedora, por sua vez, afirma que descobriu o status do relacionamento por uma entrevista concedida por ele.

“Palavras que saíram em rede nacional vindas de uma pessoa que conviveu já a tempo suficiente para termos uma relação de cumplicidade. E que como um passe de mágica, passo a ser como um produto onde uma pessoa escolhe em qual a prateleira que deverei estar”, afirmou ela.



Depois de toda a polêmica, Davi participou do “Altas Horas”, da TV Globo, que será exibido neste sábado (27), e afirmou que Mani, agora, ex-namorada "não soube respeitar o momento" que ele estava vivendo após vencer o reality.