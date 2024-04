Bruna Marquezine e João Guilherme são flagrados em clima de intimidade

Bruna Marquezine e João Guilherme foram flagrados nesta quinta-feira (25), em clima de romance. As imagens reforçaram as especulações de que os dois estariam vivendo um relacionamento. Em uma foto, o influenciador aparece com os braços ao redor da cintura da atriz e com o rosto apoiado no ombro dela.

O casal, se é que já podemos chamar assim, foi visto ao lado de amigos como Maisa, Marina Sena e Juliano Floss. Bruna também estava bem à vontade. Ainda na foto, a artista aparece inclusive sentada no colo de João.

Um vídeo que também circula nas redes sociais, mostra os dois se abraçando e dando um selinho, enquanto curtiam um show. A cena causou rebuliço na internet: “Eu te entendo bru, tb amo um mucilon”. “Não vou mentir que adorei”. “Bem aleatório mas são fofos”. “Se até a Brubru gosta de Mucilon, quem sou eu pra não gostar né?!”

No início do ano, começaram os burburinhos de que os dois estariam vivendo um affair. Desde então, Marquezine e o influenciador foram vistos juntos em alguns eventos sociais. Vale lembrar que João Guilherme e Enzo Celulari, ex-namorado da atriz, não se dão bem. Inclusive trocaram unfollow, em dezembro de 2024.

Nos dois registros, Bruna está usando uma camisa de grife que teria ganhado de presente do affair. Na última terça-feira (23), João Guilherme falou durante uma entrevista: “Eu estou apaixonado tem um tempo, eu só quero ver o meu xuxu bem vestidinha. Eu comprei uma baby tee da Maison Margiela linda, vi ela provando e ela ficou realmente o xuxuzinho que ela é."

