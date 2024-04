Influenciador Isaías faz revelação inédita de novos projetos

Com mais de vinte milhões de seguidores nas redes sociais, Isaías ganhou o coração dos internautas através da sua produção de vídeos humorísticos. O influenciador bateu um papo com a Coluna Mariana Morais e falou sobre o início da carreira, sonhos e novos projetos.

O mineiro, de 25 anos, revelou que o humor sempre fez parte da sua vida e contou como decidiu produzir conteúdo: “Foi no primeiro ano do ensino médio. Eu realmente sempre quis botar minhas ideias pro mundo e eu tinha vergonha, até que usei esse humor, mais uma vez, como uma ferramenta de escape. Não pra fugir da minha realidade, mas para criar uma.

O influenciador também confessou que está animado e ansioso com os novos projetos para este ano. Ele garante que vai surpreender os seguidores: “Vai abordar coisas bem pessoais que eu vivi nos últimos dois anos. E eu tô doido para as pessoas verem essa nova era de conteúdo, esse novo formato de conteúdo, que eu quero trazer para as pessoas, pra internet, pro mercado brasileiro, acredito que é uma coisa bem diferente”.

Isaías sonha alto e um dos projetos que ainda pretende realizar é investir no audiovisual: “Uma coisa que eu nunca fiz, e tenho vontade, acordo e durmo pensando todos os dias nisso, é gravar o meu próprio filme com roteiro pessoal mesmo, um roteiro pessoal meu, que eu já até tenho. E estamos desenvolvendo todo esse processo”.

Por fim, ele abriu o coração e disse se sentir honrado em saber que muda o dia dos fãs, através do humor: “Eu fico muito feliz em ser essa pessoa que leva alegria para as pessoas, porque a alegria das pessoas, literalmente, é a minha alegria. É aquilo que me dá o meu propósito”.