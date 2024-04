Mc Mirella rompe silêncio sobre treta da mãe com Cláudia Baronesa

Mirella se pronunciou nesta quinta-feira (25) e saiu em defesa da mãe, Marcia Barroz, que protagonizou uma discussão aflorada, em “A Grande Conquista 2”. Marcia discutiu com outra participante, Claudia Baronesa, mãe do MC Gui, durante esta madrugada.

A cantora escreveu na internet: “Ai não acredito q a Claudia vai dar dessas meu Deus (fico triste real)...enfim, paciência aí mãeeee”. Tudo começou em decorrência da falta de camas e excesso de participantes na casa laranja do reality. As duas começaram a trocar farpas e Claudia alfinetou Márcia, ao dizer que ela deveria deixar Dona Geni dormir no local mais confortável, porque ela já estava instalada no colchonete debaixo da mesa da cozinha.

A mãe de MC Gui começou a alfinetar Marcia, como se ela não estivesse presente no mesmo ambiente: “A única que não deveria estar aqui é a Geni. Só que quando a bonita [Márcia] estava lá na cama, a bonita não deu a cama para ela”.“Você devia estar na sua casa, madame, que é lá que você ia ter cama para escolher. Ninguém ia pisar em você, ninguém ia te incomodar, ninguém ia falar o que você está falando que as pessoas estão fazendo. Você não tinha que estar em um reality”

Em seguida, Claudia ainda acrescentou e disparou contra a mãe de Mirella:“Você quer aplauso? Você é ridícula!”. “O público sabe quem você é! Arrogante, soberba, entendeu? É isso o que você é! Eu não te conheço, eu não sei de onde você veio, nunca convivi com você".

A confusão ficou ainda pior quando Claudia debochou: “Você cuida do que mesmo?”. E Márcia respondeu: “Da marca da minha filha”. Baronesa então rebateu: “E quem foi que criou a sua filha? Quem foi que fez a sua filha? Quem revelou a sua filha? Foi a bonitona aqui, meu amor. Foi eu que revelei a MC Mirella”. Já Marcia, declarou: “Gente, como essa mulher é mentirosa! Meu Deus do céu, eu nunca fui na sua casa. O Brasil está vendo e a minha filha sabe disso”. E Baronesa finalizou: “Eu não quero envolver a Mirella, porque eu não vim falar sobre ela. Eu fui empresária da filha dela, eu revelei a filha dela. Só que eu não vou falar dela aqui, porque ela não tem nada a ver. Eu só quis te lembrar que quem revelou a sua filha no mercado da música e do funk foi eu.”



