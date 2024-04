Sem ajuda da Globo, ex-BBB Juninho ganha cesta de fãs de Fernanda

Juninho revelou, nesta quinta-feira (25), que sua filha de dezenove anos está preocupada com uma série de haters que ele vem recebendo, após participação no reality. O ex-BBB fez o comentário enquanto agradecia o carinho dos fãs de Fernanda Bande, que enviaram uma cesta recheada de guloseimas, de presente a ele.

No pronunciamento, o ex-brother começa: “Hoje eu estou aqui para fazer um agradecimento de um recebido muito diferente. Primeiro me fez arrepiar, depois eu lacrimejei, me emocionei e agora eu estou muito feliz. Depois eu tomei o entendimento do que aconteceu, porque é realmente diferenciado. A torcida da loba simplesmente me deu essa cesta aqui com direito a balãozinho personalizado. Galera, sério, fantástico!

Em seguida, Juninho desabafou sobre os ataques: “Sabe por quê? Porque assim, eu não vou mentir, é difícil receber haters todo dia nas redes sociais, mas esse tipo de atitude, ele mexe com o nosso emocional, com o nosso psicológico, de uma forma muito positiva, muito maravilhosa. E assim, faz a gente entender que a caminhada valeu a pena, entende?”.

Por fim, o ex-brother fala sobre a preocupação de sua filha com a integridade dele: “Vocês não têm noção de como eu tô feliz, eu tô doido pra mostrar isso pra Clara. Minha filha fica muito preocupada, é uma das pessoas que ficaram mais preocupadas com todo o ataque que eu vinha e eu venho correndo de vez em quando ainda. Então, filha, olha, também chega carinho, tá vendo?”

Nas redes sociais, internautas responderam ao agradecimento do motoboy: “O que fizeram com esse cara foi simplesmente ridículo. Anularam ele de uma forma”. “Clara, seu pai é muito amado, fica tranquila”. “Merecia mais visibilidade, acho ele um cara muito do bem!” “Você merece muito mais motopapi. Você é incrível”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Antonio Carlos da Silva Jr (@motoboy.juninho)