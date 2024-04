Filho alfineta Fábio Jr após cantor tentar tirar guarda de Mari Alexandre

O cantor Fábio Jr. surpreendeu a ex-companheira, Mari Alexandre, ao entrar na Justiça para pedir a guarda do filho, Záion, de 15 anos. O adolescente também foi pego de surpresa com a notícia e desabafou nas redes sociais.

Segundo informações da colunista Fabíola Reipert, da Hora da Venenosa, da Record, contou aos a reação da atriz com a notícia. “Uma pessoa próxima viu Mari Alexandre sofrendo com a história. Eu liguei para ela, mas Mari não quis falar sobre o assunto”, contou ela.

A jornalista, no entanto, afirmou que os dois estão abalados com a possibilidade de ficarem longe um do outro. “Tanto a Mari quanto o Záion estão chateados com essa situação. Záion quase não tem contato com o pai e ama estar com a mãe”, contou Fabíola.

Em meio a repercussão, Záion, compartilhou em seu perfil no Instagram uma declaração para Mari Alexandre: "Com você desde sempre e pra sempre", escreveu o adolescente na legenda do carrossel de fotos.



Mari Alexandre, por sua vez, respondeu Záion: "Filho!!! Você me surpreende a cada dia! Te amo até a eternidade!!!". E ele devolveu o carinho: "Te amo infinitamente". Já Fábio Jr, por meio da assessoria de imprensa informou que o cantor: "Fábio é bastante reservado quanto à sua vida pessoal. Ele não costuma comentar nada. Agradecemos o contato de qualquer forma".