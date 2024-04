Lucas Buda confessa que amizade com Pitel acabou

O ex-BBB Lucas Buda foi um dos convidados da festa da Ludmilla, e abriu o coração sobre o seu pós-reality. O professor revelou que não tem mais contato com Giovanna Pitel e que apesar de não ter encontrado sua ex-esposa, Camila Moura, os dois tem conversado frequentemente por vídeo.

Em um entrevista ao colunista Lucas Pasin, do Splash, o ex-brother revelou que mantém contato com a ex-companheira, Camila Moura e que os dois ainda não tiveram oportunidade de se encontrar. "Não sentamos para conversar ainda, por conta da agenda. Ela está em São Paulo, e eu no Rio. Mas temos conversado frequentemente por vídeo chamadas".

O capoeira comentou sobre uma possível reconciliação com a influenciadora. "Não posso dizer se terá volta, porque ainda estamos confusos em relação ao nosso sentimento. Só o tempo irá dizer", falou o ex-participante do BBB 24 ao jornalista.

Sobre a amizade com uma das suas maiores aliadas no reality show, à Pitel, Lucas Buda afirmou que a amizade acabou. "Eu e a Pitel nos falamos muito pouco, só nos compromissos [de trabalho]. Falo com poucas pessoas do reality de forma frequente. Converso mais com Vini, Leidy e Yasmin. O restante falo bem menos", revelou o ex-BBB.

Vale ressaltar que Lucas Buda desabafou, nesta semana, sobre a falta de publicidade após o reality show. “São pessoas que acreditam no meu trabalho, que também estão na expectativa. Estão trabalhando para que possamos fazer coisas muito legais para a população brasileira. Essas pessoas estão investindo em mim esperando o retorno”, completou.

