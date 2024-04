Mani Rego se pronuncia sobre polêmicas e promete expor a verdade

Nesta sexta-feira (26), Mani Rego, ex-companheira do campeão do BBB 24, Davi Brito, abriu uma live no Instagram ao lado da irmã, Fabiana Rego. A empreendedora agradeceu o apoio que tem recebido dos internautas desde janeiro e prometeu expor a verdade em breve.

Na transmissão que durou pouco menos de quatro minutos, a assistente social agradeceu o todo tempo o apoio que tem recebido e as mensagens de carinho dos fãs. "Passando para agradecer o carinho, as orações e informar que eu estou bem, e vem novidade aí pela frente", iniciou.

Em seguida, Mani destacou que toda verdade virá à tona: "Acreditamos na verdade, muita fé em Deus, que me sustentou até aqui, e a verdade vai prevalecer sempre, eu confio em Deus, e a verdade sempre vai prevalecer".

Na web, internautas dividiram opiniões sobre a postura de Mani Rego. "Conseguiu os seguidores na imagem do Davi. Só é reconhecida pela imagem do Davi, se não ninguém saberia da sua existência", detonou uma seguida.

Outros defenderam e prestaram apoio. "Estamos com você Mani e Fabiana. Tenho orgulho de você saga assim linda e maravilhosa", escreveu uma fã. "Mani, você é honesta e íntegra. Vida que segue", disparou uma internauta.





