Anderson Molejo tem piora e estado de saúde é considerado gravíssimo

O cantor Anderson Leonardo, conhecido como Molejo, teve uma piora no estado de saúde, que agora é considerado gravíssimo, na manhã desta sexta-feira (27). O compositor, de 51 anos, está internado no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Internado desde o início deste mês, o artista vem passando por vários altos e baixos. Na última segunda-feira (22), após 11 dias no quarto, ele precisou voltar para Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) por apresentar piora.

A informação foi divulgada por meio de nota pela unidade de saúde no início da semana. "O Hospital Unimed-Rio informa que Anderson de Oliveira foi transferido para a unidade de terapia intensiva. No momento, não há previsão de alta do paciente dessa unidade", informou o boletim assinado por Luiz Fernando Nogueira Simvoulidis, diretor médico da unidade hospitalar, no início da semana.

A equipe do cantor chegou a pedir doação de sangue por meio de uma publicação no perfil oficial do Molejo. "Doe sangue. A todos que puderem doar, nosso cantor Anderson Leonardo está precisando muito de nossa ajuda. Doação de Sangue nos endereços acima, em nome de: Anderson de Oliveira. Cod. de Doação: 10473433”, anunciou a publicação.

Vale lembrar que o cantor descobriu em 2022 um tipo de câncer raro inguinal, que se desenvolve no pênis e no ânus. Esse tipo de tumor está associado a inflamações prolongadas e também pode estar ligado à infecção por HPV.