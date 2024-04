Leão Lobo expõe trabalho espiritual feito por Márcia Goldsmith

O apresentador Leão Lobo participou de uma entrevista no canal Na Real com Bruno Di Simone e rasgou o verbo sobre Márcia Goldschmidt. O comunicador falou abertamente sobre a macumba que a Márcia Goldsmith fez pra ele, quando os dois apresentavam Mulheres, na TV Gazeta.

A jornalista Fábia Oliveira teve acesso ao que foi contado na entrevista. Leão relembra como foi: “Um dia eu cheguei pra fazer o programa e tinha umas pedras em volta da minha mesa, tipo sujeira. Eu fui por minhas coisas lá, ver se estava tudo certo. De repente, os câmeras fizeram sinal pra eu não sentar. Achei aquilo esquisito, mas sentei”, iniciou ele.

Leão continuou: “Um câmera veio e botou a mão na minha cabeça, falando assim: ‘Você não podia ter sentado aí de jeito nenhum’. Eu perguntei: ‘Por quê?’. Ele virou no meu ouvido e falou que fizeram macumba e que tinha sido a Márcia, que foi ela quem colocou [as pedras]”.

Contudo, ele afirmou ao rapaz que não acreditava em feitiços. “Eu fui abrir o programa, sempre abri o programa abraçado com ela, como amigos e tal, a pedido da direção”, lembrou. Em seguida, ele afirmou que Márcia revelou que havia feito um trabalho pra ele.

“Aí, já não éramos mais amigos, né? Mas eu não tinha o que fazer. Antes do ao vivo, ela virou, falou assim: ‘Ai Lele, sabe aquilo ali que tava em volta da sua mesa? Aquilo era macumba. É pra você ir embora’. Seguimos fazendo o programa”.

Leão Lobo tem mal súbito após macumba

Ainda durante a entrevista, Leão Lobo revelou que teve um mal súbito e ficou internado. “Eu estava me penteando e tinha um espelho. Eu vi um negócio, senti uma coisa, como se fosse enfiando uma agulha na minha cabeça e ficou tudo preto. Eu caí. Acordei no hospital com 24 por 18 de pressão”, pontuou.

Apesar da internação, Leão afirmou que sua vida profissional só melhorou depois da internação. "Começaram a pedir para eu gravar no hospital, contando as fofocas lá do hospital. Aí na cama, me arrumavam direitinho. Eu voltei pro programa, uns 15 dias depois. Quando eu voltei, chegou um convite da Band, pra ganhar quatro vezes o que eu ganhava”.