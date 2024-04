Nizam desabafa sobre falta de oportunidades e critica a Globo

Nizam também resolveu se pronunciar nesta sexta-feira (26), após outros ex-participantes reclamarem da falta de oportunidades depois da saída do reality. O ex-brother desabafou e afirmou que esperava mais retorno.

No pronunciamento, Nizam escreveu: “Assim como a maioria eu também pensei que muitas portas iriam se abrir, só não imaginava que seria na base da bicuda”. Em seguida, internautas responderam o ex-BBB: “Calma querido ,logo aparece, ta difícil até pra gente”. “Vcs são proibidos de aceitarem certas publis ou não chegam mesmo?”

Michel Ribeiro também fez um desabafo nas redes sociais nesta sexta-feira (26). O ex-BBB se mostrou decepcionado com a falta de trabalho, após a saída do “BBB 24” e afirmou que apenas alguns participantes foram privilegiados.

Em uma publicação feita no Twitter, uma pessoa da equipe do ex-brother disse: Confesso que eu, adm, pensei que as oportunidades chegariam para TODOS, ainda que a gente saiba que poucos se destacam, não pensei que seria tão difícil pra maioria. Juro, vocês não sabem, mas todos ou estão devendo, ou gastando o que não tem em busca de oportunidades".

Leidy Elin também aproveitou para escrever: “As vezes parece que estamos nadando para morre na praia”. Alguns fãs responderam: “Vai morrer na praia nada, vai vencer muito!!!!!!” “Pronto, agora eles combinaram esse choro coletivo”.

