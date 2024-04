Thalia e Becky G discutem no palco do Latin AMAs

Os bastidores do Latin American Music Award (Latim AMAs) veio à tona após alguns dias. Em um vídeo compartilhado no TikTok, Thalía e Becky G tiveram um breve momento de discussão. Na imagem, é possível ver a cantora nervosa e com uma feição de preocupada.

Enquanto a atriz e conhecida Maria do Bairro, de costas, conversa com ela e parece rebater o que Becky fala. Na web, internautas acreditam que Thalia teria reclamado sobre o vestido da outra mulher que estava no palco com a cantora.

Apesar do caso ter vindo à publico, nenhuma das artistas se pronunciaram sobre a suposta discussão. "Duvido que a Thalia tenha feito algo do tipo, quem é fã sabe que Thalia jamais faria isso", defendeu uma seguidora.

Outra internauta, por sua vez, saiu em defesa de Becky G. "Se ela se incomodou, ela que troque o dela e não a moça", disparou uma seguidora. "Pedir pra outra pessoa trocar de vestido e demais viu? Se for essa a treta", detonou uma fã.

Vale ressaltar que apesar da confusão, a premiação, teve a performance super elogiada de Anitta do “Double Team” e “Sabana”. O Latin American Music Awards (Latim AMAs) aconteceu em 25 de abril, um dia antes da cantora lançar o seu aguardado “Funk Generation” em todas as plataformas digitais de streaming.