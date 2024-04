Motorista que atropelou Kayky Brito pede perdão após pronunciamento do ator

O motorista Diones da Silva que atropelou Kayky Brito apareceu nas redes sociais nesta segunda-feira (29) e pediu desculpas publicamente por ter atropelado o ator, em setembro do ano passado, no Rio de Janeiro.

Acontece que, o pronunciamento feito por ele aconteceu, poucas horas depois de um vídeo compartilhado pelo artista. Na gravação, Kayky conta aos seguidores que está bem, mostra cicatrizes e fala sobre as sequelas.

O ator estava pedalando e compartilhou com os fãs que apesar de conseguir andar de bicicleta normalmente, ele sente muita dor no braço em que levou 50 pontos. "Estou pedalando.. esses dois parafusos gigantes que eu estou no quadril, não dói no ato de pedalar. O que dói agora é apoiar as mãos no guidom por conta dessas cicatrizes", contou.

Após o vídeo, Diones fez um longo desabafo relembrando o atropelamento e pedindo desculpas ao ator. "Quero publicamente te pedir perdão Kayky Brito. Vi seu último vídeo e me deixou com alegria em te ver “bem” e ao mesmo tempo uma tristeza. Mesmo sem ter culpa, e você nunca me culpou, mas é um sentimento de que eu causei algo em alguém! Te peço aqui publicamente perdão", afirmou o motorista.

Por fim, ele afirma que se sentiu mal ao ver as sequelas de Kayky Brito. "Eu sei que não tive culpa, mas ele mostrando as cicatrizes no braço, a quantidade de pontos, falou que está com dois parafusos enormes, então isso me deixa muito triste, mesmo não tendo culpa, isso mexeu muito comigo", lamentou Diones.