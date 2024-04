Amante de Gracyanne é colocado contra a parede ao vivo na TV

Gilson de Oliveira, ex-amante de Gracyanne Barbosa, revelou nesta segunda-feira (29), detalhes sobre como começou sua aproximação com a musa fitness. O anúncio foi feito durante entrevista ao programa Fofocalizando.

O personal trainner voltou a afirmar que nunca foi professor da influenciadora e esclareceu: “Não existe isso de quem chegou primeiro até porque existe uma amizade antes de qualquer coisa. E aí acabou que rolou, foi isso. Foi nada de uma paquera. Até porque no ambiente em que a gente se encontrava não permitia isso”.

Vale lembrar que Gilson ficou conhecido após ser apontado como pivô da separação de Belo e Gracyanne. Questionado se pediria desculpas ao cantor por ter se envolvido com a influenciadora fitness, o personal desconversou e mudou de assunto.

Importante ressaltar que ainda nesta segunda (29), Belo esteve na mesma emissora. O professor de educação física também foi confrontado sobre o que faria caso encontrasse o pagodeiro nos corredores: “Eu acho que ao contrário de tudo que pensam, todo mundo continua a vida e trabalhando, não tem como a pessoa se negar a isso, são obrigações. Se acontecer acho que todo mundo teve seus aproveitamentos de tudo isso”.

O compositor esteve na sede do SBT, em São Paulo, para participar do programa The Noite, do comediante Danilo Gentili. A visita aconteceu no mesmo horário em que Gilson também estava presente na emissora.

