Jaquelline sai em defesa de Lucas Souza, após influenciador se declarar bissexual

Jaquelline Grohalski se pronunciou nesta segunda-feira (29) e saiu em defesa do ex-companheiro, Lucas Souza. Internautas criticaram o apresentador e o acusaram de enganar a influenciadora sobre a sua orientação sexual, enquanto eles mantinham um relacionamento.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a campeã do reality show "A Fazenda 15" disse que Lucas revelou ser bissexual dois dias após o fim do programa. Jaquelline ainda explicou que a revelação não a assustou, pelo contrário. A única coisa que a afetaria seria falta de caráter ou traição.

Grohalski disse: "Sempre foi tudo muito claro. Sempre houve muita verdade, muito respeito e muito diálogo. Assim que eu saí da Fazenda, foi tudo muito corrido, mas nos dois primeiros dias, a gente já conversou sobre isso e ele falou tudo para mim. Eu nunca ia cobrar isso dele ou iria perguntar. Foi ele que falou para mim, ele se sentiu à vontade e eu aceitei ele exatamente do jeito que ele é e com as escolhas deles”.

A influenciadora acrescentou em seguida: "Para mim, o que importava era o caráter dele, que não houvesse traição no nosso relacionamento. Sempre teve muita verdade, por isso, eu queria deixar bem claro aqui para vocês que ele não me enganou. Ele não mentiu para mim. Sempre houve muita verdade e eu quis continuar e tentar o nosso relacionamento".

Por fim, Jaquelline pontuou: “Sou feliz por ele, estou feliz pela gente, acredito que tudo que a gente viveu até o fim do nosso relacionamento foi verdadeiro", afirmou. Nunca houve entre a gente mentira, coisas ruins, eu acho que tudo que aconteceu é entre eu e eles só cabe a mim e a ele".

