Deniziane faz apelo para não ser associada a Matteus e Isabelle

Deniziane Ferreira usou as redes sociais nesta segunda-feira (29) para fazer um desabafo. A ex-BBB pediu que os internautas parem de associar o nome dela ao de Isabelle e Matteus, com quem viveu um affair durante o confinamento.

Em um texto publicado no X, antigo twitter, a ex-sister começa: “Venho pedir algo MUITO SÉRIO a vocês! Quero pedir que PAREM de vincular meu nome ao de Matteus e Isabelle. Como mencionei em entrevista, não há rivalidade ou briga entre nós. Portanto, peço, gentilmente, que parem de criar polêmicas e associações que NÃO existem”.

Em seguida, a influenciadora continua: “Isso está ficando chato, repetitivo, cansativo, indo por um caminho que não é saudável para ninguém. Para as pessoas que me acompanham e aqueles que acompanham os dois também peço que parem com essa associação”.

Por fim, Deniziane conclui: “Estou focada na minha vida, correndo atrás de melhorar a minha realidade e do meu filho. Mais uma vez eu peço a vocês que vocês sigam adiante assim como nós. Agradeço o carinho e a compreensão de todos".

Logo após o desabafo, internautas escreveram na publicação da ex-BBB: “Acho que vc começou errado devia ter falado, meus fãs por favor parem de me vincular ao Matteus, parem de me expor a uma situação chata e constrangedora”. “Mulher, tem que começar por você, esquece que eles existem, para de vir sempre pagar de boa samaritana, vai viver, vai trabalhar, cuidar do seu filho, beijar na boca! O esquecimento sobre terceiros tem que começar por vc, assim como os envolvidos sequer lembram da sua existência!”