Juninho revela que Deniziane se desculpou sobre acusação de assédio

O ex-BBB Juninho, participou do podcast o "Brasil que eu quero", nesta segunda-feira (29), e revelou que Deniziane pediu desculpas sobre as acusações de assédio feitas dentro do 'BBB 24'. O motoboy relembrou a situação e pontuou a gravidade do que foi falado dentro do reality show.

"Eu quero até colocar aqui em primeira mão que a Deniziane me pediu desculpa por ter ficado do lado da Alane naquele momento em que ela chegou e te mandou uma mensagem. Ela falou pessoalmente", contou Juninho.

Em seguida, o motoboy contou o que Deniziane falou: "Ela me pediu desculpa porque acabou tomando partido por achar que estava do lado da amiga dela, achando que era o certo a fazer. Porém, depois ela viu que tinha poucas informações para ter tomado partido em um assunto tão sério. Foram exatamente as palavras que ela usou", afirmou o ex-BBB.

Contudo, Juninho aproveitou para alfinetar Alane Dias que não se desculpou pelas acusações. "Então, ela me pediu desculpas e foram aceitas. Eu acho que o mínimo que a gente tem que ter é bom senso. Todo mundo tem o direito de errar, mas reconhecer o erro também é".

Vale lembrar que na ocasião em que Alane e Beatriz discutiram e criticaram o comportamento de Juninho com as mulheres, após um flerte, dentro do 'BBB 24'. A dançarina acusou Juninho de ter assediado em diversos momentos na casa. No entanto, a direção do programa revisou as imagens e não confirmaram os assédios.