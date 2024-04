Viih Tube e Eliezer planejam chá revelação para 150 convidados

Viih Tube e Eliezer mal anunciaram a chegada do segundo filho e já prometem um chá revelação personalizado. No entanto, a festa será fechada para familiares e amigos próximos, após a polêmica e repercussão negativa do aniversário de um ano da pequena Lua.

Segundo informações do jornal O Globo, a assessora Mariana Vazquez, responsável pela celebração do aniversário de um ano de Lua, caçula do casal, revelou detalhes de como será o chá revelação. A festa terá bonecos gigantes, tema personalizado e clima mais intimista.

O evento vai acontecer em São Paulo, onde moram, para apenas 150 convidados. Mesmo com poucos pessoas, Viih Tube e a assessora estão escolhendo itens exclusivos para a decoração da festa. Ainda de acordo com a Mariana, o tema do evento será os BabyTube – um lugar mágico no meio da floresta onde as crianças se divertem enquanto os adultos vivem suas vidas normais.

O grupo é formado por Nina, Nino, Valentinha, Dodô, Ruanito, Tulio, Crébinho e Lara. Os mesmos personagens, que participaram de festas da pequena Lua, vão animar também o Chá Revelação do segundo filho dos influenciadores.

Vale ressaltar que o anúncio da segunda gestação de Viih Tube foi feita durante o programa Mais Você, da Ana Maria Braga, na TV Globo, nesta segunda-feira (29). Os telespectadores e fãs foram pegos de surpresa, pois a Youtube vinha compartilhando os testes de gravidez negativos.