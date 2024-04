"Castelo Harry Potter" é destruído em ataque russo contra Ucrânia

Um ataque na cidade portuária de Odessa, no sul da Ucrânia, na última segunda-feira (29), atingiu uma construção conhecida como “castelo de Harry Potter”, que fica a beira do Mar Negro e deixou pelo menos quatro pessoas mortas.

O prédio é chamado de 'castelo de Harry Potter' porque se parece com o estilo do castelo de Hogwarts, uma escola de magia de uma série famosa de livros. A construção atingida fazia parte da Academia de Direito de Odessa e o prédio era marcado por torres erguidas no estilo gótico, que também foram atingidas pelas chamas do incêndio.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver como ficou a estrutura do castelo. A cena é realmente impressionante. O incêndio teve início após o edíficio ser atingido por mísseis durante um ataque russo.

Vale lembrar que o crime aconteceu no momento em que a Ucrânia ainda aguarda por suprimentos militares prometidos pelos Estados Unidos e pela Europa. Enquanto isso, as tropas ucranianas têm tentado resistir aos avanços da Rússia.

Nas redes sociais, internautas lamentaram o episódio: “A guerra destruindo histórias”.”O mais triste é saber que quem lança não pensa na população que paga com a vida!”. “Meu Deus isso não vai parar mais”.

The Russians hit the Harry Potter Castle located in Ukraine with a missile, its currently on fire.pic.twitter.com/Gy2gPT6EJe — Old Row (@OldRowOfficial) April 29, 2024