Banhistas que passavam pela praia de Copacabana nesta terça-feira (30) fizeram uma denúncia após dar uma espiadinha na montagem do palco que receberá o grande show da Madonna, no próximo sábado (04).

Em um vídeo que circula nas redes sociais, um homem alerta: “Bom dia, meus amores! Quem é que vai vir ver o show da Madonna? Olha aí, olha aí, se que fizeram aqui, tá vendo ali? Um muro de dois metros de altura de metal para separar o público da área VIP de 7.500 convidados”.

O rapaz mostra o muro e continua: “Vocês sabem que é isso? Isso é uma segregação e a prefeitura ainda pagou 10 milhões de reais para fazer isso. Aí o público vem para ver a Madonna e dá de cara com isso, ó. Eu vou virar e vocês vão ver. É isso que vocês vão ver. Olha que eu tenho 1,95m de altura, hein”.

Por fim, ele conclui: “Olha a falta de consideração com o público. Olha aí, ó, é isso. Você está pensando em viver o show da Madonna? Vem não, amigo. Você vai vê-la pelo telão e olha lá. E vai enfrentar tumulto, tumulto. Vem não, meus amigos, vem não. É isso que vocês vão ver. Vocês vão só escutar Madonna, porque vai ver só no telão”.

O assunto causou muito burburinho na internet e a organização do evento informou que as placas foram colocadas no local com objetivo de garantir a segurança de quem passa pelo local e dos profissionais durante a montagem do palco e deverá ser retirada antes do show.



Madonna: Homem denuncia irregularidade em estrutura montada pela prefeitura pic.twitter.com/S2IUwcDRd3 — Mariana Morais (@moraismarianam) April 30, 2024