Viih Tube revela que foi demitida de podcast

Viih Tube, grávida de seu segundo filho, compartilhou nesta quarta-feira (1º) que não faz mais parte do podcast MaterniDelas, que apresentava com Tata Estaniecki. Contudo, a influencer afirmou que não houve desentendimento entre elas.

“Estou tão triste quanto vocês. Amava tanto fazer. Eu fui demitida, mas não tem nada a ver com vida pessoal. Tem muita gente achando que eu e Tata brigamos. Eu não fui no aniversário da Bia [filha de Tatá] porque eu estava com descolamento. Eu já estava grávida, e a Tata já sabia. Ela também não foi no da Lua [sua primogênita], mas já explicou. A gente está super bem, e Tata também ficou triste que eu saí”, contou Viih.

Além disso, ela explicou que a decisão foi motivada por um conflito de interesses com um novo patrocinador do programa. “Eu tenho contrato com um concorrente direto deles, que começou este ano, e não tenho como fazer duas marcas concorrentes. É só por isso que, infelizmente, não vou estar nesta temporada. Se Deus quiser, um dia eu volto”, esclareceu.

Na última segunda-feira (29), Viih e seu marido, Eliezer, anunciaram que estão esperando mais um filho durante sua participação no programa “Mais Você”, com Ana Maria Braga.

“Estamos grávidos de novo! Depois de 3 meses tentando, vimos o positivo! Já estamos com 12 semanas quando compartilhei a trajetória no começo de abril contando que desde novembro estávamos tentando. Mas ainda eram poucas semanas para poder contar para vocês”, disse.