Vanessa Lopes posa apaixonada com novo namorado; Veja quem é

Vanessa Lopes aproveitou esta quarta-feira (1º) para curtir um momento fofo com o cantor Lucas Mamede, de 21 anos. O casal postou uma foto abraçado em um parque, confirmando os rumores sobre o relacionamento.

Contudo, mesmo sem escrever nada na legenda, Lucas escolheu a música romântica “Superpowers”, de Daniel Caesar, para acompanhar a foto. Na web, os internautas reagiram à publicação: "Que sejam felizes. Vanessa é uma menina do bem e ele parece ser também”, observou uma seguidora. “O maior milhão de todos os BBBs, que casal senhoras e senhores!”, disse outra.

Durante sua participação no BBB 24, a tiktoker falou sobre o romance pela primeira vez, mas não revelou a identidade do amado. "Eu tenho uma pessoa que é muito talentosa e não queria que ela ficasse reconhecida por mim. Eu fiquei com medo do que pudesse acontecer com a vida dele", disse.

Desde que saiu do programa, Vanessa está em acompanhamento devido a um quadro psicótico agudo. Ela chegou a se afastar das redes sociais, mas voltou a compartilhar a sua rotina.

Assim como Vanessa, Lucas também é pernambucano. Ele ganhou destaque nas redes sociais por interpretar e compor músicas. Além disso, o jovem já gravou um álbum com participação da Ana Caetano, do duo Anavitória.