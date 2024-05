Bruno Mars no Brasil: Veja quanto custam os ingressos

Bruno Mars anunciou nesta quinta-feira (02) que já tem data marcada para sua turnê no Brasil e os fãs foram à loucura. Os shows vão acontecer em outubro, nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e em Brasília.

Com expectativa para ver o astro de perto, fãs já estão de olho no preço dos ingressos para garantir a vaga nas apresentações. No Rio de Janeiro, o espetáculo vai acontecer no Estádio Nilton Santos. Os valores dos ingressos para esse dia são: Cadeira Superior Leste: R$ 275 meia entrada e R$ 550 inteira. Cadeira Superior Oeste A: R$ 275 meia entrada e R$ 550 inteira. Cadeira Superior Oeste B: R$ 275 meia entrada e R$ 550 inteira. Pista: R$ 325 meia entrada e R$ 650 inteira. Cadeira Inferior Leste: R$ 400 meia entrada e R$ 800 inteira. Cadeira Inferior Oeste: R$ 400 meia entrada e R$ 800 inteira. Pista Premium: R$ 625 meia entrada e R$ 1.250 inteira.

Já em São Paulo, Bruno Mars marcará presença no Estádio do MorumBis, nos dias 08 e 09 de outubro, com ingressos no valor de: R$ 235 meia entrada e R$ 470 inteira, para Arquibancada. R$ 325 meia entrada e R$ 650 inteira para a Pista. R$ 390 meia entrada e R$ 780 inteira, a Cadeira Inferior. R$ 430 meia entrada e R$ 860 inteira, a Cadeira Superior. E a Pista Premium por R$ 625 meia entrada e R$ 1.250 inteira.

Por fim, em Brasília, o artista fará o show na Arena BSB Mané Garrincha, no dia 17 de outubro. O preço dos ingressos varia em Arquibancada: R$ 275 meia entrada e R$ 550 inteira. Cadeira Inferior: R$ 395 meia entrada e R$ 790 inteira. Pista Premium: R$ 625 meia entrada e R$ 1.250 inteira.

Vale lembrar que os bilhetes terão pré-venda exclusiva para clientes do banco Santander, entre os dias 6 e 7 de maio. Para o público geral, a venda começa no dia 8 de maio. Os ingressos estarão disponíveis apenas no site da Ticketmaster e nas bilheterias oficiais.

