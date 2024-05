Madonna: Veja as principais queixas da cantora em solo brasileiro

Há poucos dias do grande show na praia de Copacabana, Rio de Janeiro, a estadia de Madonna na cidade maravilhosa tem dado o que falar. Sem muita simpatia com os fãs, a estrela pop tem uma lista de reclamações a fazer.

Segundo a jornalista Luiza Souto, da Uol, Madonna está muito incomodada com as altas temperaturas da cidade e o calor excessivo tem deixado a diva pop incomodada. A cantora está hospedada em uma suíte presidencial, com 100 metros quadrados, mordomo, varanda privativa e vista mar.

Além disso, a artista também teria reclamado do barulho que os fãs têm feito em frente ao Copacabana Palace, onde está hospedada. Funcionários do hotel teriam dito que a cantora também pediu a colocação de um tapume na piscina privativa para que moradores do Chopin, prédio ao lado do hotel, não conseguissem vê-la.

Em entrevista ao “splash”, um funcionário disse: “É que ela está se sentindo exposta". Inclusive, a filha de Madonna, Mercy, precisou receber um afinador de piano no quarto do hotel, para que a ajudasse no ensaio. Por isso, para preservar a privacidade da popstar, a cantora foi retirada do cômodo para não ter contato com o colaborador.

Parece que a visita ao país não está sendo muito bem aproveitada pela diva pop: “Ela reclama de tudo, inclusive que não pode olhar muito pra ela", revelou um funcionário. Apesar disso, os dançarinos e os filhos da artista têm ganhado o coração do público pelo local.



< >