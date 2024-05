Christina Rocha está fora do SBT; Saiba detalhes

Christina Rocha não faz mais parte do quadro de funcionários do SBT. A emissora anunciou nesta quinta-feira (02), em um comunicado enviado à imprensa, sobre o desligamento da apresentadora. Nas redes sociais, a comunicadora também se posionou sobre a demissão.

Em um trecho da nota, a assessoria do canal explica: “Christina é e sempre será parte importante da história da emissora, bem como da televisão brasileira, tendo contribuído de forma única e valiosa em todos os projetos para os quais foi designada”.

Vale lembrar que a jornalista ficou afastada da TV há algumas semanas, longe do programa que ela apresentava “Tá no Hora”. Na época, o SBT informou que a ausência da apresentadora se dava em decorrência de problemas familiares.

A comunicadora, por sua vez, se pronunciou através do Instagram e disse que não se identificava com o perfil do novo programa. Ela inclusive teria aberto sua insatisfação para a direção, mas decidiu tentar mesmo assim, para ver no que iria dar.

No vídeo, Christina revela: “Isso (o programa) não é o meu perfil, não é, eu estou numa fase da minha vida, que eu tenho que fazer o que eu amo… Gente, sabe quando você acha que vai pirar? Porque eu não consigo fazer uma coisa que eu não amo”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Christina Rocha (@christinarochatv)