Anitta abre o jogo sobre convite para se apresentar com Madonna

Anitta decidiu dar mais detalhes sobre o convite para fazer uma participação no show da Madonna, que acontecerá na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no próximo sábado (04). A cantora abriu o jogo durante uma entrevista a um programa americano.

Durante o bate papo com a repórter do “Extra”, a brasileira revelou: "Nós temos uma música juntas em português, um funk brasileiro, para o álbum dela. Quando recebi o convite, pensei: 'Eu definitivamente vou nisso'. É muito histórico para o meu país. Só se fala disso. Então, para mim é muito importante estar lá nesse momento".

Entretanto, inicialmente, a participação de Anitta na tour de Madonna, na cidade maravilhosa, era para ser uma surpresa. Mas a informação vazou na imprensa. Anitta iria comparecer ao Met Gala, em Nova York, na segunda-feira (06), mas precisou cancelar sua participação por conta do convite da Rainha do Pop.

A poderosa justificou: “Já fui ao Met Gala três vezes, foi tão bom, quero ir de novo ano que vem, mas esse ano a Madonna vai fazer um show no Brasil, é o encerramento da turnê dela na Praia de Copacabana, para mais de 1 milhão de pessoas”.

O trabalho em conjunto de Madonna com Anitta deu origem a criação na música “Faz gostoso", do disco "Madame X". O projeto foi lançado por Madonna em 2018. A canção tem mais de quatorze milhões de visualizações no youtube.