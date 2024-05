Isabella Santoni completa 10 anos de carreira e fala sobre temporada final de DOM

Os fãs da série do Prime Video, "Dom", podem finalmente se preparar, pois a espera está chegando ao fim! Com a revelação do lançamento de sua terceira e última temporada, que acontecerá dia 24 de maio, a produção, que conquistou o posto de trama original de língua não inglesa mais assistida do Prime Video, está prestes a entregar seus últimos capítulos. Entre o elenco, Isabella Santoni, em uma das interpretações mais ousadas de sua carreira, mais uma vez encarnando a criminosa Viviane.

“Com certeza Dom foi um marco na minha carreira, desde a primeira temporada tenho visto, como nunca antes, comentários nas minhas redes de todos os lugares do mundo, e isso só me deu mais vontade de trabalhar em obras que ultrapassem as fronteiras. Por mais que um trabalho foque na realidade de uma cidade e um período específico, a arte se torna universal quando gera identificação de diferentes maneiras, até mesmo quando trata de realidades que pareçam totalmente incompatíveis. Estou pronta para me despedir da Vivi, venho fazendo isso desde o final das gravações, mas fica aquele sentimento de 'ainda não acabou' enquanto não lançamos oficialmente (risos)", diz a atriz.

Enquanto a jornada de Pedro Dom é amplamente documentada e seu desfecho é conhecido, inspirada em fatos reais, o destino da personagem de Isabella permanece em aberto como uma incógnita. A nova leva de episódios, descrita pelo diretor Vellas como “a mais técnica de todas", promete responder às perguntas pendentes e oferecer um plot twist para a “Barbie do Mal”.

Além disso, a atriz tem mais uma um drama policial pela frente. Ela está confirmada na quarta temporada de "A Divisão", série disponível no catálogo do Globoplay.