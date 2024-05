Sthe Matos assume fim do namoro com Kevy Jonny

Sthefane Matos usou as redes sociais nesta quinta-feira (02) para anunciar o fim do namoro com Kevi Jonny. A influenciadora desabafou através de um vídeo e explicou que o relacionamento estava conturbado por falta de compatibilidade na agenda do casal.

No pronunciamento, Sthefane explica: “Mesmo desconfortável, mesmo não querendo, vou ter que abrir esse assunto porque é uma coisa que vocês acompanham aqui, que é sobre meu relacionamento com Kevi… Como vocês perceberam, eu e Kevi não estamos aparecendo tanto juntos, não estamos compartilhando nossa rotina. Estava esperando o tempo certo para contar isso para vocês, Kevi não está mais aqui em casa”.

Contudo, Sthe pontuou que o relacionamento começou rápido demais, já que os dois se aproximaram após o acidente que sofreram juntos: “Quando a gente tinha cinco meses de namoro, logo no início, aconteceu o acidente, eu fiquei de cadeira de rodas e ele veio morar aqui em casa para a gente ficar mais junto e ele cuidar de mim”.

Em seguida, a influenciadora acrescentou: “Foi muito bom, nós fomos muito felizes, nós somos muito amigos, mas chegou um determinado momento no relacionamento que a gente não estava conseguindo passar mais tempo juntos, principalmente por conta da agenda dele. A gente começou a não conseguir se encontrar tanto”.

Por fim, Sthefane desabafou: “E como a gente confia muito no senhor, nos planos dele. Somos humildes o suficiente e reconhecemos nossos erros, que somos fracos e precisamos dele e do direcionamento dele. A gente está aqui esperando e pedindo isso, pedindo que Deus guie nossos passos com sabedoria”. Ela também não descartou uma possível reconciliação: “E se Deus quiser que a gente esteja juntos novamente, que ele use esse tempo agora para nos preparar”.

