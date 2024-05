Madonna faz passagem de som mascarada e intriga fãs

Madonna subiu ao palco em Copacabana, nesta quinta-feira (2), de uma maneira inusitada e ensaiou para a The Celebration Tour, que acontece no sábado (4). Mesmo com o calor carioca, a artista foi filmada usando roupas pretas e uma máscara verde fluorescente.

Os internautas reagiram ao visual da diva pop. “Passando mal com a Madonna de máscara verde. Ela não reclamou do calor do Rio?”, escreveu uma pessoa. “Mandou uma dublê para tirar o povo de frente do hotel um pouco”, disse outra. “Masked Singer tá diferente”, brincou mais um.

Mas isso não impediu os fãs de irem à loucura com sucessos como “Nothing Really Matters”, "La Isla Bonita", "Vogue" e "Music". Durante a música “Live to tell”, que presta homenagem a pessoas que faleceram devido à Aids, foram exibidas imagens de Cazuza e Renato Russo, além de outras referências a artistas brasileiros.

Quem também apareceu durante a passagem de som foi Pabllo Vittar, que participará do show. No entanto, a drag estava sem máscara e realizou coreografias ao lado da Madonna e de jovens ritmistas de escola de samba.

Anitta é outra presenta confirmada para o maior show da turnê. Ela não deve cantar com Madonna, mas participará do show. "Quando eu recebi o convite, eu fiquei: 'eu definitivamente tenho que ir'. Isso é muito histórico para o meu país. É a único assunto no Brasil. É muito importante estar lá nesse momento", disse a cantora em entrevista ao site gringo Extra.