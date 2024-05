Kayky Brito finalmente se desculpa com motorista por causar atropelamento

Oito meses depois de quase morrer em um grave atropelamento na orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o ator Kayky Brito finalmente se desculpou com o motorista Diones Coelho por sua imprudência. Em setembro do ano passado, o ator atravessou a rua sem olhar para os lados e acabou pegando o motorista de aplicativo desprevenido. Ele não conseguiu frear a tempo e Kayky acabou ficando gravemente ferido após ser atropelado.

Em um comentário publicado nas redes sociais, Kayky reconheceu que errou ao atravessar sem olhar para os lados e agradeceu ao condutor por tê-lo socorrido imediatamente. "Errei ao cruzar uma avenida em movimento de carro, tive a sorte de ser você que dirigia com cautela e me socorreu! Obrigado, Diones", escreveu o ator.

Diones Coelho da Silva, o motorista de aplicativo envolvido no atropelamento, logo respondeu que ficou emocionado por receber a mensagem do ator. "Significa muito para mim, Kayky, você não tem noção! Gratidão", declarou o profissional.















< >

O recado que Kayky Brito enviou a Diones Coelho veio após o motorista de aplicativo demonstrar que ainda se sentia muito culpado pelo acidente e pedir perdão ao ator. "Quero publicamente te pedir perdão, Kayky Brito. Vi seu último vídeo e me deixou com alegria em te ver 'bem' e, ao mesmo tempo, uma tristeza. Mesmo sem ter culpa, e você nunca me culpou, mas é um sentimento de que eu causei algo em alguém! Te peço aqui publicamente perdão", escreveu Diones.

Atropelamento de Kayky Brito

Kayky Brito foi atropelado na madrugada de 2 de setembro de 2023, após beber em um quiosque na companhia do apresentador Bruno de Luca, na Barra da Tijuca. O acidente aconteceu após ele atravessar a rua sem olhar para os lados.

O ator sofreu traumatismo craniano e múltiplas fraturas pelo corpo, sendo submetido a cirurgias no braço direito e para fixação da pelve. O motorista Diones Coelho comprovou à polícia do RJ que estava sóbrio e dentro do limite de velocidade da avenida.