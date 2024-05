Madonna: Operação recolhe facas enterradas nas areias de Copacabana

A Prefeitura do Rio de Janeiro está nos preparativos finais para o último show da turnê “Generation”, de Madonna, que será realizado na Praia de Copacabana, neste sábado (04/05). Contudo, uma operação realizada pela Secretaria de Ordem Pública (Seop), surpreendeu as autoridades ao encontrar diversas facas enterradas nas areias da praia, especificamente no local do show.

Nomeada de “Tatuí”, a operação faz parte das ações de segurança adotadas pelas autoridades públicas para garantir um show mais tranquilo, levando em conta que a estimativa é que o público presente ultrapasse 1 milhão de pessoas.

???? GENTE? Operação para show de Madonna em Copacabana encontra diversas facas na areia da praia. pic.twitter.com/GRoyiP69zd — POPTime (@siteptbr) May 3, 2024

O saldo da ação, que foi realizada nesta sexta-feira (03/05), contou com o recolhimento de 3 facas, 1 frigideira, panelas, 32 garrafas d'água e 70 cocos. Ainda foram removidas 4 toneladas de resíduos.



























Segurança no show de Madonna

Ainda nesta sexta-feira, o Centro Integrado de Comando e Controle Móvel da PM será levado para a Praça do Lido, ao lado do Copacabana Palace. A medida visa facilitar o trabalho que envolve o policiamento na região.

Ao todo, serão 3,2 mil policiais realizando o patrulhamento em Copacabana para o show. Também serão usadas 64 viaturas e 65 torres de observação. Os agentes também vão usar drones e câmeras de reconhecimento facial. Imagens de câmeras de monitoramento da Prefeitura e da Polícia Militar serão enviadas em tempo real para o centro de controle móvel, assim como as imagens captadas pelos drones da PM.

Um programa de computador que acessa o banco de dados de procurados e foragidos da Justiça vai comparar os arquivos com as imagens que chegaram ao centro de comando móvel. Quando alguém é reconhecido, o sistema aciona um alerta e equipes são enviadas rapidamente ao local.