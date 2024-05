Matteus embarca para ver Isabelle em Manaus e fãs vibram

Vice-campeão do BBB 24, Matteus desembarcou no aeroporto de Manaus, na madrugada desta sexta-feira (3). Ele foi recebido por uma multidão de fãs, que esperam ansiosos pelo encontro com Isabelle.

Os dois se envolveram amorosamente nos últimos dias de reality show, mas sempre demonstraram interesse em manter o romance, mesmo com a distância entre suas cidades: Matteus mora em Alegrete, no Rio Grande do Sul, e Isabelle em Manaus.

Além disso, após o fim do programa, uma amiga de Matteus chegou a registrar um momento em que o gaúcho cantou uma música romântica para Isabelle por chamada de vídeo durante uma festa, mostrando a proximidade do casal.

Na web, os fãs festejaram a visita do ex-BBB à capital amazonense. “Nem ele esperava por essa recepção. Seja bem-vindo!”, disse uma internauta. “Mabelle vive”, comentou outra. “Espero que dê super certo. Os casais mais improváveis, que ninguém leva fé, são os que mais dão certo”, falou mais uma.

Chuva no RS

Matteus também mobilizou seus seguidores para ajudar as vítimas das fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Em apenas 12 horas, o ex-BBB já havia arrecadado R$ 1 milhão. “Meu Deus do céu, R$ 1 milhão em 12 horas, gurizada! Muito obrigado! Estou muito feliz, mas, ao mesmo tempo, muito preocupado”, declarou em um vídeo compartilhado nas redes sociais. Até o momento, o gaúcho soma mais de R$ 3 milhões em doações.