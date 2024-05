Mulher atropelada por Lima Duarte diz que ator enganou a polícia

O caso envolvendo o ator Lima Duarte e a motociclista Simone Regina, atropelada em março de 2023, ganhou novos capítulos. O processo criminal do artista foi arquivado, mas a vítima o acusou de enganar a polícia e pediu a reabertura do inquérito.

Segundo informações do colunista Daniel Nascimento, do ODIA, a defesa de Simone Regina solicitou a prisão do ator e uma indenização de R$ 30 mil. Além disso, documentos revelam que o processo pode ter sido manipulado, com o uso de uma testemunha falsa no tribunal.

João Antônio, motorista do ator, omitiu a informação sobre como conheceu a testemunha do acidente, que, segundo a defesa da vítima, narrou os fatos de maneira diferente da versão dada por Lima Duarte na delegacia.

Diante disso, Simone deseja que os autos sejam encaminhados ao Juízo Criminal do Júri e o inquérito ao DHPP por homicídio doloso qualificado, quando há a intenção de matar.

Lima Duarte completou 94 anos em março e é um dos ícones da teledramaturgia brasileira. Embora não participe de novelas desde 2017, quando gravou "O Outro Lado do Paraíso", ele mantém contrato vitalício com a TV Globo.