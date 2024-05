Bárbara Labres consegue contato com os pais após dois dias sumidos

Após usar as redes sociais para pedir ajuda com informações sobre o paradeiro dos pais, Bárbara Labres tranquilizou os fãs nesta sexta-feira (03). Acontece que os pais da DJ moram em Arroio de Mel, interior Rio Grande do Sul, onde choveu bastante nos últimos dias e a influenciadora ficou sem conseguir contato com eles.

Nesta tarde, após conseguir notícias sobre os pais e descobrir que eles estavam bem, a DJ desabafou através de um vídeo: “Que alívio, que alívio, que alívio. Muito obrigada a galera que tentou chegar na minha casa e não conseguiu. Obrigada aí, a pessoa que conseguiu chegar na minha casa e me mandou esse áudio. Eu não consegui falar com os meus pais, mas só do meu irmão me mandar um áudio, já fiquei extremamente aliviada”.

Contudo, a influenciadora ainda continuou e garantiu que vai continuar ajudando no que puder, em relação às enchentes no Rio Grande do Sul: “E agora, muito trabalho pela frente. Prometo pra vocês que eu não vou decepcionar e que eu vou ajudar o máximo que for possível”

Labres ainda criou uma vaquinha para conseguir ajudar ainda mais vítimas e na legenda, escreveu: “Eu, minha equipe, amigos e voluntários estamos nos juntando para ajudar as famílias atingidas. Juntos somos mais fortes! Impossível salvar o mundo, mas a gente faz o máximo pra ajudar!”.

Na última quinta-feira (2), a influenciadora tinha explicado que estava há dois dias sem falar com os pais. “Ninguém até agora conseguiu me ajudar, porque não estão conseguindo chegar na casa dos meus pais. Na nossa casa é praticamente impossível pegar enchente, mas eles estão sem luz e sem comunicação. Obviamente estou agoniada, ansiosa, angustiada”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alfinetadas Dos Famosos ???? (@alfinetei)