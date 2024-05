Lucas Buda engata romance com cantora; Saiba quem

Parece que a fila andou para Lucas Buda. Após o fim do casamento com Camila Moura, o ex-BBB finalmente encontrou um novo amor. A sortuda em questão é a cantora Nina Capelly. Os dois ainda não anunciaram o romance publicamente.

Segundo a jornalista Fábia Oliveira, o ex-brother e a cantora já estão juntos há cerca de duas semanas. Eles teriam sido apresentados pelo empresário da cantora e Nina já estaria muitíssimo apaixonada. Será que agora é pra valer?

O ex-BBB estaria visitando a cantora com frequência e por isso, tem ido bastante a São Paulo. O affair não é tão secreto assim, já que o casal não tem procurado lugares mais discretos para se beijarem e não se importam com demonstrações de carinho em público.

Nina Capelly tem vinte e sete anos e é cantora de funk. Só no Instagram, a artista tem mais de 120 mil seguidores. O último trabalho da funkeira foi publicado há poucos dias: 'Rebelde', em parceria com DJ Phell 011 e produção do Kondzilla.

Nas redes sociais, fãs escreveram: “Esse cara nunca gostou da Camila, só usou ela de suporte emocional pra suprir a ausência dos pais”. “Não sei pq eu fico chocada kkkk mas ele realmente não amava mais a ex mulher”’. “Ele considerava Camila como uma mãe, isso sim”. "Ainda bem que nunca critiquei a Camila, ela sabia quem tinha do lado!!”