Bandido desiste de roubo a namorada de Filipe Ret após avistar o cantor

Agatha Sá, namorada do Filipe Ret, passou por um sufoco no Rio de Janeiro, na última quinta-feira (02). A influenciadora estava praticando exercício físico ao lado do amado, no Aterro do Flamengo, quando sofreu uma tentativa de assalto.

Logo depois do susto, quando ainda estava no local, a influenciadora gravou uma sequência de stories explicando o que tinha acontecido. No vídeo, Agatha ainda estava um pouco abalada, em decorrência do susto. Já Filipe, continuou praticando exercício enquanto a amada contava aos fãs sobre o ocorrido.

No relato, a namorada do cantor começa: "Relatos de uma noite fazendo cardio no Aterro do Flamengo. Não é para amadores, cara". E acrescenta: "Paramos um pouco com a bicicleta e um cara falou: 'Passa o telefone'".

Contudo, o roubo não se concretizou porque o criminoso teria reconhecido o Ret, que é um cantor respeitado na cidade. "Ainda bem que eu estava com o Filipe, porque ninguém vai roubar o Filipe. Não dá nem para andar de noite".

Nas redes sociais, internautas escreveram: “Basta conhecer o RJ! Filipe Ret veio da favela, ele é milionário, mas tem seus contatos na favela. A regra é clara, no RJ favela não assalta favela”. “Quem tem conhecimento de morro não vai roubar alguns caras, cantores e mcs, pra não ter problema com os chefes do morro”.