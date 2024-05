Kayky Brito estava evitando Bruno De Luca antes de unfollow

Kayky Brito tem voltado aos poucos a ficar ativo nas redes sociais. E, nesta sexta-feira (3), o ator surpreendeu a todos ao tomar uma atitude contra seu agora ex-amigo, Bruno De Luca. Ocorre que a amizade dos dois vinha bastante estremecida desde o grave atropelamento que o ator sofreu, no fim do ano passado. Na ocasião, ele estava com Bruno minutos antes do acidente, mas não foi socorrido por seu então fiel escudeiro.

Pois bem! Depois de sair do hospital e dar início ao tratamento em casa, Kayky chegou a entrar em contato com Bruno para se encontrarem em uma de suas sessões de fisioterapia, para que conversassem sobre tudo o que aconteceu. Contudo, esse encontro nunca aconteceu. E partiu do próprio Kayky a decisão de começar a evitar Bruno De Luca e 'enrolar' para que o encontro não acontecesse.

Entretanto, nesta sexta (3), Kayky fez questão de deixar bem explícito seu interesse em não cultivar mais a amizade com Bruno, após dar unfollow no apresentador. A atitude de deixar de seguir seu então melhor amigo nas redes sociais, logo despertou a curiosidade dos internautas sobre o que estaria acontecendo por trás dos holofotes.

















Mas a verdade é que Bruno sempre buscou uma conversa com Kayky, que num primeiro momento se prontificou a ouvir o amigo, mas depois acabou voltando atrás. E, até o momento, não se sabe a motivação da mudança na decisão do ator em relação ao amigo.

Para quem não lembra, antes de ser atropelado, em setembro do ano passado, Kayky estava bebendo na companhia de Bruno em um quiosque na Barra da Tijuca. Após deixar o local para ir embora, o ator acabou sendo atropelado e foi socorrido por todos que estavam no local, exceto Bruno De Luca, que saiu de lá às pressas para ir embora para casa, e ainda embarcou para viajar na manhã seguinte. O ator teve ferimentos muito graves e segue se recuperando das sequelas até hoje.