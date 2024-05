Pedro Scooby e Chumbo chegam ao Sul para atuar em linha de frente

Pedro Scooby, Lucas Chumbo e um grupo de surfistas conhecidos por enfrentarem ondas gigantes chegaram ao Rio Grande do Sul para auxiliar no resgate das vítimas das fortes chuvas e alagamentos que afetam o estado. Além de jet skis, eles estão levando equipamentos especializados em resgates aquáticos, como coletes salva-vidas.

O grupo deve se dirigir a Eldorado do Sul, cidade com uma das situações mais críticas no momento. De acordo com a prefeitura, o município, com cerca tem 40 mil habitantes, foi completamente devastado pela inundação e registra, pelo menos, 600 pedidos de resgate.

“Conseguimos juntar os melhores pilotos de ondas gigantes do Rio. Estamos levando jet skis e indo rumo ao Sul. Tomara que a gente chegue a tempo de poder ajudar. É o mínimo que podemos fazer”, comentou Scooby neste domingo (5) por meio do Instagram.

Além de anos de surf em ondas gigantes, Scooby afirmou que o grupo tem especialidade em resgate e primeiro socorros. “A gente já fez muito curso, por sinal. Já ajudamos e também damos curso. Então, estou aí à disposição”, disse.

Scooby ressaltou ainda que desmarcou sua agenda de trabalho desta semana, desde publicidade a gravações no Podpah Visita. “Desculpa todo mundo que eu furei essa semana aí, mas é por uma causa maior, acho que todo mundo entende”, comentou o surfista.