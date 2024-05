Madonna: Subprefeito do Rio revela lucro exorbitante com show da cantora

Flávio Valle, subprefeito da Zona Sul do Rio de Janeiro, participou do podcast Barbacast no último domingo (5) e falou sobre o “efeito Madonna” na economia da cidade. Contudo, o evento que encerrava a The Celebration Tour, foi alvo de críticas em relação ao investimento público.

Valle explicou que o show, estimado mais de R$ 50 milhões, recebeu R$ 40 milhões em patrocínios privados e R$ 10 milhões da prefeitura. “Muita gente fala: ‘mas é dinheiro dos nossos impostos e está indo para pagar a Madonna’, mas a gente tem que olhar o quanto isso vai gerar de retorno para a cidade”, disse.

O subprefeito afirmou que o impacto foi significativo, movimentando cerca de R$ 300 milhões em diversos setores da cidade, como hotéis e restaurantes. Além disso, ele ressaltou que a visibilidade internacional resultou em um adicional de R$ 200 milhões.

“Quando a Madonna anuncia que vem para o Rio de Janeiro, toda a imprensa internacional começa a noticiar. E aí, essa estimativa beira a casa dos R$ 200 milhões. Então, no fundo, a prefeitura coloca R$ 10 milhões e ganha como retorno R$ 500 milhões”, completou Flávio.

De acordo com o balanço oficial do Governo do Estado do Rio de Janeiro, o show atraiu 1,6 milhões de espectadores, incluindo 150 mil turistas nacionais e internacionais, e ocupou 96% da capacidade hoteleira da cidade. Tanto a Prefeitura quanto o governo estadual investiram R$ 10 milhões cada no evento, e o retorno financeiro superou os R$ 300 milhões.

Na web, muitos internautas ironizaram a entrevista e questionaram a prioridade de gastos. “Opa! Vamos fazer um mega show por mês. A conta não é essa, vocês investiram um dinheiro da população e o retorno não chega para os que necessitam”, disse uma pessoa. “E quantos desses milhões serão investidos em saúde, educação, policiamento, saneamento básico?”, comentou outra. “Acabamos de achar a fórmula mágica que estava faltando”, ironizou mais uma.



Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fla?vio Valle (@flaviovalle.rio)