William Bonner é atacado em Porto Alegre e fica constrangido

William Bonner tem passado um verdadeiro sufoco em Porto Alegre, onde está baseado com uma equipe da TV Globo para a cobertura da tragédia que toma conta do Rio Grande do Sul. O apresentador teve que lidar com a revolta de um morador, que teceu duras críticas à Globo e despejou toda sua indignação diretamente no jornalista. A atitude do rapaz deixou Bonner visivelmente desconfortável e constrangido com a situação.

“Cadê a Globo dentro da água? Tem empresario do Brasil trabalhando mais que o presidente. Por que a Globo só veio agora gravar? Por que não teve ninguém dentro da água antes? Por que vocês não estiveram com a gente dentro desse resgate? Na hora de botar na mídia é fácil. Depois que está tudo seco é fácil vir falar”, disse o homem.

Muito indignado, ele não poupou nem mesmo os seguranças da Globo. O homem em questão chega a criticar também o profissional que está protegendo a equipe de reportagem da TV Globo. “Pode fazer a proteção que for, irmão. Esse espaço aqui é público”.

Eu quero entender porque o povo de Porto Alegre, o estado do Rio Grande do Sul, o Brasil inteiro está ajudando e aí aparece o pessoal agora pra gravar. Esse serviço lixo! Não temos nada a perder”, desabafou o homem, em tom de revolta.

Bonner fica acuado

Acuado, William Bonner optou por não rebater as críticas. Contudo, o rapaz não desistiu de atacar o apresentador e sua equipe. “Você vai ficar quieto por quê? Você defende o pessoal que não está ajudando a causa. A Globo estava transmitindo Madonna, enquanto os gaúchos estavam debaixo d’água. Canoas estava debaixo d’água. Pessoas morreram enquanto a Janja estava vendo Madonna, enquanto Luciano Huck estava pagando pau pro pessoal da Madonna.

Entretanto, apesar de em sua crítica o morador ter citado uma suposta visita de Janja à Madonna, foi confirmado que a primeira-dama desistiu de ir ao encontro da cantora para prestar solidariedade às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Ela, inclusive, adotou um cachorrinho que foi resgatado nas enchentes.