Davi Brito disponibiliza o próprio pix para doações ao RS e é detonado

O vencedor do BBB 2024, Davi Brito, causou polêmica nesta terça-feira (7) após anunciar que viajaria para ajudar as vítimas da catástrofe no Rio Grande do Sul. Em seu perfil no X – antigo Twitter, o baiano pediu apoio de seus seguidores na arrecadação de fundos, disponibilizando uma chave Pix pessoal para doações.

“Vou deixar meu Pix aqui caso queiram mandar qualquer valor: Bdavi1748@gmail.com. Itaú. Estou indo ajudar o Rio Grande do Sul, ajudar aquelas pessoas que realmente precisam!”, disse na publicação. No entanto, sua iniciativa recebeu críticas por falta de transparência.

Uma “nota de comunidade” rapidamente foi incluída à publicação do ex-motorista, alertando para a falta de informações sobre o destino do dinheiro arrecadado. “É um Pix pessoal, sem explicação sobre prestação de contas ou qual é o objetivo da ação. Nenhum contexto foi dado para o público, portanto, não é possível saber se é seguro. O site abaixo ajuda a saber para quem doar. paraquemdoar.com.br”, diz a nota.

Outros internautas também foram contra a atitude do ex-BBB. “Não pode simplesmente jogar um Pix para a galera doar e pronto. Tem que ter prestação de contas e direcionamento para esses valores. Quem vai fazer isso se você vai estar lá na linha de frente?”, escreveu uma pessoa. “Irmão, o Pix está errado. Ao invés de ser 1748, deveria ser 171 [código penal que faz referência ao estelionato]. Corrige aí!”, disse outra. “Coloque Pix de pessoas ou organizações que são de lá. Faça algo certo!”, comentou mais um.

Diante das críticas, Davi respondeu por meio de um vídeo em seu Instagram, garantindo que prestaria contas de todas as doações recebidas. Até o momento, o ex-BBB já arrecadou mais de R$ 35 mil. "Vamos Brasil, eu conto com vocês. Vamos levar água mineral para o Rio Grande do Sul", escreveu.